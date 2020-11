En Facebook y otras redes sociales se han publicado en los últimos meses muchos retos visuales para entretener a los usuarios durante la difícil situación por la pandemia del coronavirus. Ahora un nuevo desafío promete poner en aprietos a quien intente resolverlo.

El divertido juego subido por Noticieros Televisa consiste en visualizar una imagen rellena de ositos de gomita, de los cuales debes encontrar al único que posee una tapa en la cabeza.

Te sugerimos concentrarte antes de intentar superarlo y prestar toda tu atención a lo que perciben tus ojos. Solo cuentas con 20 segundos para hacerlo. Te deseamos buena suerte.

Solo cuentas con 20 segundos para superar el desafío. Foto: Noticieros Televisa

Si has llegado hasta aquí es porque aún no has podido encontrar al pequeño oso. No te preocupes, te diremos una pista: es de color amarillo. Esperamos que con esta ayuda se te pueda hacer más fácil ubicarlo.

En nuestra galería de arriba podrás ver la respuesta de este reto viral de Facebook. Solo desliza hasta la última imagen para descubrir dónde está escondido el oso con una tapa en la cabeza.