El Alzheimer es una enfermedad progresiva que afecta en forma adversa a la memoria. Sin embargo, en algunas ocasiones, la claridad vuelve a la mente de los pacientes y pueden disfrutar de pequeños momentos en los que recuerdan algún pasaje importante de sus vidas, como sucedió con Marta C. González, una exbailarina de ballet, cuya historia es viral en Facebook.

Un conmovedor video publicado en la popular red social ha sorprendido y cautivado a miles de usuarios debido que muestra a Marta sentada en una silla de ruedas con unos auriculares puestos.

A los pocos segundos, un joven la hace escuchar la música de El lago de los cisnes de Tchaikovsky y de manera casi involuntaria, empieza a realizar con su mano los gestos del baile que realizó muchas veces cuando fue bailarina del ballet en Nueva York en 1967. El hecho ha impactado en Facebook.

La música hizo que Marta cambie completamente, se enderece sobre la silla de ruedas, levante la mirada y recuerde los pasos de baile que realizó en las grandes presentaciones que tuvo.

El video grabado en 2019 en la Residencia Muro de Alcoy (Valencia) y compartido en Facebook por la Asociación Música para Despertar alterna secuencias que muestran a Marta de joven interpretando la misma danza. Cuando paran la música la mujer casi entre lágrimas, bromea y afirma que “hay que coger las puntas”.

Aunque Martha falleció en el 2019, este video viral es una muestra del poder de la música en las personas con Alzheimer.

“Me dio tanta ternura verla imaginar y recordar escuchando música. Es que la música es mágica y tiene el poder de hacer sentir y evocar. Me encantó”, “Esto es algo maravilloso ver a esta bailarina me conmovió hasta las lágrimas. Gracias a las personas que se encargan de cuidarlas, Dios los bendiga”, “He llorado. Impresionante, no deja de ser una gran bailarina. Gracias”, fueron algunos de los comentarios de los cibernautas de Facebook.