Un video de TikTok ha generado todo tipo de reacciones en miles de cibernautas, especialmente en los fans de DC, puesto que en estas imágenes una joven artista demostró el increíble cambio de look que experimentó para verse igual que Gal Gadot cuando encarnó a Wonder Woman en las más recientes películas de esta famosa guerrera.

Leticia Gomes, nombre de la autora de este viral de TikTok, es una talentosa maquilladora quien se ha vuelto muy popular en esta red social por las increíbles transformaciones que tiene para lucir igual que varios personajes de películas y series de televisión.

En esta oportunidad, la joven artista compartió un video en el que mostró todo el proceso de transformación que realiza para ser idéntica a este personaje que interpretó Gal Gadot en Wonder Woman, película que también tuvo como protagonistas a Chris Pine y Robin Wright.

Como se puede ver en el video, que logró superar las 575.000 reproducciones en TikTok, la joven artista untó abundantes cosméticos en su rostro, delineó sus ojos con unos lápices especiales y se atavió con un colorido traje rojo para verse idéntica a este icónico personaje femenino que forma parte de La Liga de la Justicia.

Miles de usuarios de TikTok no dudaron en felicitarla por su gran trabajo y no dudaron en compartir el video en sus redes sociales, por lo que se volvió viral en cuestión de minutos. Si deseas seguir a esta joven artista, no dudes en buscarla como @leticiagomes.