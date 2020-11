Regresa a casa y encuentra a su perro con su bebé en tierna escena [VIDEO]

Un video compartido recientemente en TikTok ha emocionado a miles de usuarios, puesto que en estas imágenes se mostró la tierna escena que descubrió una joven madre al volver a casa luego de haber dejado a su bebé recién nacido en compañía de su amada mascota, un can de raza golden retriever.

La mujer comentó en esta publicación de TikTok que se ausentó de casa por algunas horas y se vio en la necesidad de dejar solos a sus engreídos. Al regresar quedó sorprendida al ver lo que su mascota hizo para no descuidar a su hijo. Las imágenes de esta increíble escena no pasaron desapercibidas y se han vuelto tendencia en países como México, España y Estados Unidos.

Como podrás apreciar en este video viral, que logró alcanzar miles de reproducciones en TikTok, la mujer registró el momento exacto en que su perro y su bebé se encontraban echados y descansando pacíficamente en el sofá de su sala.

El can no había dejado ni por instante al pequeño hijo de su dueña y se aseguró de apoyarse sobre él con delicadeza para que esté totalmente seguro a su lado. El clip resultó muy emotiva para miles de usuarios de TikTok, quienes no pudieron evitar felicitar a la madre por la amorosa mascota que tiene, la cual ama demasiado a su bebé.

Si deseas ver la curiosa historia que tuvieron estos dos simpáticos personajes, no dudes en revisar el video dejado en la parte central de esta nota.