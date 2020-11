Gato destruye televisor de su dueño jugando en su habitación [VIDEO]

Un video compartido recientemente en TikTok ha generado todo tipo de reacciones, puesto que en estas imágenes se mostró el momento exacto en que un gatito travieso ocasionó un terrible accidente en la sala de la casa de su dueño.

Sin duda alguna los gatos y los perros se han convertido en los protagonistas de los virales más vistos de redes sociales, ya sea por las tiernas reacciones que expresan o por las travesuras que cometen. Esto fue lo que ocurrió con un felino que hizo de las suyas y terminó destruyendo el televisor que su dueño acababa de comprar para distraerse en casa durante el tiempo de aislamiento social por el coronavirus.

Como se puede ver en este video, que logró superar las dieciocho millones de reproducciones en TikTok, el dueño del gatito se encontraba disfrutando de un partido de fútbol, cuando notó que su traviesa mascota se había subido al televisor.

Fue entonces que el gato tomó impulso y, debido a la fuerza de su acción, el televisor terminó precipitándose al suelo y la pantalla terminó hecha pedazos.

El dueño de la mascota no podía creer lo ocurrido y solo atinó a compartir esta escena en TikTok, red social en la que, si bien miles se burlaron de la singular escena, otros pidieron que no regañe al pequeño animal, ya que no lo hizo a propósito.

Felizmente, el propietario de la mascota aseguró que el adorable felino permaneció en el sitio tras realizar su diablura y no sufrió daño alguno. Sin embargo, luego de este hecho deberá conseguirse un pasatiempo nuevo, puesto que el aparato terminó inservible.