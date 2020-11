Miles de usuarios de TikTok han quedado sorprendidos luego de presenciar un video en el que un joven pianista interpretó las melodías del famoso videojuego Among Us. Esta escena ha causado furor en las redes sociales, en países como México, España y Estados Unidos.

Si eres de las pocas personas que no conoce nada de Among Us, te contamos que se trata de un videojuego en 2D en el que los jugadores deberán ubicar a un impostor dentro de una nave de tripulantes. Los usuarios deberán ir descartando posibilidades y así encontrar al que ha estado ‘saboteando’ la misión.

Este videojuego se ha vuelto muy popular gracias a las redes sociales, como TikTok, Facebook y YouTube, plataformas en las que los usuarios han compartido algunas anécdotas producidas durante sus partidas.

Un talentoso músico quiso sumarse a la ‘moda’ de Among Us y no tuvo mejor idea que tocar en el piano las melodías que se suelen escuchar en las diversas situaciones mostradas durante una partida en este videojuego.

Como se puede apreciar en este video, que logró superar más de treinta millones de reproducciones en TikTok, Gregory DeRosa recreó el sonido del caminar de los tripulantes, la alerta de muerte de uno de los jugadores, el sonido de la expulsión de los impostores y hasta la melodía que se emite al hacer ciertas tareas en la nave.

Aquí te compartimos el video viral con las melodías de Among Us, que se ha convertido en todo un éxito en TikTok. Si deseas ser parte de la comunidad de este popular pianista, no dudes en buscarlo como @gregoryderosa.