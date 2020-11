Rescata y adopta a dos linces bebés para salvarlos de maltrato animal [FOTOS]

View this post on Instagram

Eng below ⬇️⬇️ 🇷🇺 Ещё одна рысиная вредность - воровство. Воруют кистеухие весьма избирательно: Геральт неравнодушен к подушкам и пледикам, а Булочка все время крадет тапки 🤦🏼‍♀️ На видео запечатлена эпическая попытка стырить из ванны грязный вальтрап, например 😅 🇬🇧 Another lynxes’ bad habit is stealing. Tufty-eared cats prefer various things. For example, Geralt’s choice is pillows and plaids. Bulochka always steals slippers 🙈 On the video you can see an epic attempt to steal dirty saddle pad from the bath 😅