Debido al confinamiento obligatorio, muchas personas han aprovechado en pasar más tiempo con sus mascotas, sin embargo, hay quienes ya no pueden ‘liberarse’ de sus travesuras. Un reciente video viral subido a Facebook revela la inesperada reacción de un cachorro al ver que su dueño no le hacía caso.

La página Rumble Viral difundió la escena en la que se aprecia a un hombre sentado en el sofá de su sala, mientras disfruta de un programa de televisión. A su lado, la pequeña mascota llamada Rudy también permanece sentado, esperando a que su amo deje de ver la pantalla y le haga caso.

Al darse cuenta que no recibía atención, saltó sobre su propietario, a quien asustó con esta reacción. El dueño del can quedó sin palabras por unos segundos y lo reprendió, pero el cachorro seguía ladrando en señal de ‘reclamo’ por no jugar con él.

Este singular episodio colgado en Facebook generó todo tipo de alegres comentarios en la red, sobre todo de aquellos que tienen mascotas y se han visto en situaciones parecidas.