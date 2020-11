Un video compartido recientemente en TikTok ha generado risas en miles de usuarios, puesto que en estas imágenes se mostró la peculiar ‘discusión’ entre un perro y su dueña, quien quería que este tomara la medicina que el veterinario le había recetado para mejorar su salud en poco tiempo.

La propietaria del perrito que protagoniza este viral había notado que el can detestaba el sabor del medicamento y cada vez que debía ingerirlo hacía hasta lo imposible para no tomarlo. Las imágenes de este singular momento fueron compartidas en TikTok y se volvieron todo un éxito en países como México, España y Estados Unidos.

Como se puede ver en el video, que logró superar las 800.000 reproducciones en TikTok, el animal notó que su dueña le alcanzaba una cuchara con este agrio líquido y no dudó en ladrarle para que no lo ‘obligue’ a ingerirlo.

En otra parte del video de TikTok, se puede ver que esta ‘engreída’ mascota movió sus patas para intentar alejar la cuchara de su hocico y se negó rotundamente a tomarlo, pese a que su ama se lo había ordenado en reiteradas ocasiones.

La curiosa escena no pasó desapercibida y ha generado todo tipo de comentarios en TikTok, red social en la que miles celebraron el inusual comportamiento de este can ‘mimado’. Si deseas ver el video con esta escena, no dudes en revisar el clip dejado en la parte central de esta nota.