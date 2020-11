¿Ves a las personas que usan mal su mascarilla? El nuevo reto visual [FOTOS]

Debido a la cuarentena implementada para frenar el rápido avance del coronavirus, muchas personas se han visto en la necesidad de permanecer más tiempo en sus hogares y buscar algún pasatiempo. Es así que los retos visuales se han vuelto muy populares en redes sociales como Facebook, Instagram y YouTube.

Una curiosa imagen compartida en Facebook se ha vuelto tendencia en poco tiempo ya que en esta se planteó un nuevo reto visual el cual, si bien aparentaba ser algo sumamente sencillo, resultó ser uno de los ‘challenges’ más complicados que se han publicado en esta red social.

Este nuevo desafío viral busca que visualices por unos diez segundos una imagen y logres detectar cuántas personas están utilizando de forma incorrecta las mascarillas, un implemento que se ha vuelto de vital importancia en esta pandemia para evitar un contagio por COVID-19. Aunque parezca mentira, muchas personas no han podido dar solución a esta prueba.

Desliza las imágenes para ver la respuesta de este complejo reto visual que casi nadie puede superar. Foto: captura de Facebook

Como podrás notar en la imagen compartida en Facebook, en esta escena se pueden ver a varios rostros de personas quienes tienen puesta una mascarilla, sin embargo, hay cuatro de ellas que no la llevan de forma correcta. ¿Crees poder ubicarlas?

Si no has podido dar con el paradero de estos personajes, no te preocupes, ya que en la parte superior de esta nota te dejamos una imagen en la que están resaltados estos los individuos que no utilizan adecuadamente este implemento sanitario. Para ver las fotografías solo deberás deslizarlas con el dedo de derecha a izquierda.