Infinita lealtad. A través de Facebook, se presentó la historia de una perrita bautizada como Ping An que volvió a reencontrarse con sus dueños al caminar sola por varios días. Ellos la habían dejado en un hogar temporal para culminar con unas actividades; sin embargo, tiempo después se enteraron que su adorable mascota escapó.

El pasado mes de junio, la pareja tenía planes de remodelar su vivienda, ubicada en la ciudad de Qidong, en el este de China. Fue entonces que le pidieron a un amigo cercano que cuide a su ‘engreída’ de raza golden retriever para evitar que los trabajos la incomoden y pueda estar tranquila.

Después de varias semanas, ellos decidieron buscar a Ping An y se dieron con una lamentable noticia. La perrita había salido con rumbo desconocido, por esta razón, recorrieron todos los lugares sin perder las esperanzas de estar juntos otra vez.

Pero lo que ellos no sabían era que su querida mascota decidió desplazarse en solitario por unos 100 kilómetros para dar con el paradero de su verdadera casa. Aproximadamente le tomó unos 14 días lograr su objetivo.

Durante su caminata, la protagonista de Facebook se topó con un grupo de trabajadores quienes le brindaron ayuda al descubrir que tenía heridas en sus patas y estaba en mal estado. “Parecía bastante deprimida después de que no pudo encontrar a sus dueños”, expresaron al medio Jianghai Evening News.

De inmediato, notificaron la situación para localizar a sus cuidadores. Incluso le tomaron varias fotografías en medio de una carretera para publicarlas en una aplicación de mensajería china conocida como WeChat.

La pareja reconoció a Ping An y se apresuró para llegar al establecimiento, donde la hospedaron. Como se observa en las imágenes de Facebook, la can corrió a los brazos de sus familiares para darles un amoroso abrazo tras permanecer separados. “Ping An, has trabajado duro. Quédate en casa a partir de ahora. Nosotros nunca te despediríamos”, manifestó su amo.