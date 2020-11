En ocasiones, las personas como los animales nacemos con algunas limitaciones en nuestra salud, sin embargo, esto no es motivo para detenernos en nuestros planes y convertirnos en grandes guerreros. Este es el caso de un perro que llegó al mundo con problemas de audición, pero gracias al amor y la paciencia de su propietaria, lleva una vida normal como sus compañeros, de acuerdo a lo que muestra un video de Facebook.

Según comenta en el clip viral la propietaria “tener un perro o un gato requiere de una gran responsabilidad, pues es un compromiso por muchos años. Esta no es una tarea para cualquier persona, especialmente cuando la mascota tiene alguna discapacidad”.

Joey es un adorable can de raza pitbull que no logra escuchar por una discapacidad auditiva. No obstante, su dueña decidió adoptarlo de un refugio ubicado en Sacramento, Estados Unidos, sin importarle que comunicarse con él sería casi imposible.

Un día la dama se quedó pensando cómo podría ayudar a su engreído de cuatro patas. Por lo que le vino a la mente un truco para llamarlo a casa, el cual ha sido aplaudido por los seguidores de Facebook.

Ella ideó un ingenioso truco utilizando las luces de su jardín para llamarlo cuando debía ingresar a la casa. Luego de varios intentos, Joey aprendió la lección y ahora ya sabe que cuando le encienden y apagan las luces del jardín tiene que acercarse corriendo para entrar a la vivienda.

La tierna historia ha conmovido a miles de usuarios de Facebook que han aplaudido los esfuerzos de la solidaria dama y no abandonar a una mascota con discapacidad.