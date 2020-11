Loro grita fuerte para alertar a su dueño y lo salva de un incendio ocasionado en su hogar [VIDEO]

Un valiente héroe. Un hombre identificado como Anton Nguyen estaba descansando cuando escuchó los fuertes sonidos que hacía su loro. Al despertar, notó que su vivienda estaba cubierta en llamas y gracias al aviso de su querida mascota se pudo salvar. Su historia se compartió en Facebook, donde impresionó a los usuarios.

Aquel día, el ave bautizada con el nombre de Eric se percató del terrible incidente que ocurrió en horas de la madrugada en su hogar, ubicada en la ciudad de Brisbane, en Australia. Incluso este levantó a su propietario antes de que sonara la alarma de los detectores de humo.

“Oí un estallido y Eric empezó a gritar, así que me desperté y olí un poco de humo. Me llevé a Eric, abrí la puerta y miré hacia la parte de atrás de la casa y vi algunas llamas. Entonces cogí mi bolso y me fui, me escapé por las escaleras. Estoy en shock, pero estoy bien”, comentó Anton a un medio llamado ABC Brisbane.

Por otro lado, el inspector en funciones de los Servicios de Bomberos y Emergencias de Queensland, Cam Thomas, manifestó que el loro llamó a su amo por su nombre justo a tiempo y ambos salieron ilesos del peligro.

La casa quedó destruida y se desconoce las razones de cómo inició. Esta historia se volvió tendencia tras obtener más de 5.000 reproducciones luego que fue divulgada en la página oficial de ABC Brisbane en Facebook.