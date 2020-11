Miles de usuarios de Facebook han quedado frustrados al no poder solucionar un reto viral, debido a su alto nivel de dificultad. Este consiste en encontrar los cinco diferentes ojos que hay en la imagen. ¿Podrás hacerlo?

Los juegos en redes sociales se han puesto de moda durante el presente año, ya que entretienen a los internautas durante la complicada situación de la pandemia del coronavirus.

Tienes solo 30 segundos para resolver este nuevo reto visual, que promete ponerte en aprietos para resolverlo. Para poder realizarlo con éxito, te recomendamos concentrarte y prestar toda tu atención a lo que perciben tus ojos.

A continuación te mostraremos una imagen rellena de aterradores ojos que aparentemente son iguales; sin embargo cinco de ellos son diferentes a los otros.

Solo tienes 30 segundos para lograr solucionar este reto visual. Foto: Temario Lunático

Si aún no has podido resolverlo, te daremos una pista y 15 segundos más para que puedas lograrlo. Algunos ojos tienen la pupila de diferente color y otros no poseen dientes. Con esta ayuda esperamos que puedas superarlo.

Para ver la solución a este complicado reto visual de Facebook puedes ir a nuestra galería de arriba y dirigirte hasta la última foto. Allí sabrás dónde están ocultos los cinco ojos.