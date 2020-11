Chicas gamers demuestran que los videojuegos no son una actividad ‘exclusiva’ para varones

Debido a los prejuicios de la sociedad, la industria tecnológica y los roles de género, por muchos años se pensó que sumergirse en el mundo de los videojuegos era cosa de chicos.

No obstante, con el transcurrir de los años, el papel de las mujeres en el mundo del videojuego ha ido evolucionando en concordancia con el progreso que hemos tenido como sociedad. A pesar de que todavía queda mucho por hacer, estamos dando pasos agigantados, como explican dos expertas en juegos digitales a La República.

Stephanie y Camila, más conocidas en el mundo de los gamers como ‘Umi Hyu’ y ‘Madmax’, son dos jóvenes que desde pequeñas se vieron atraídas por las computadoras y las consolas.

Con el transcurrir de los años, el papel de las mujeres en el mundo del videojuego ha ido evolucionando. Foto: Facebook

Según cuenta ‘Umi Hyu’, quien es especialista en Informática de Sistemas, streamer y creadora de contenidos, se vio influenciada por los juegos electrónicos desde que tenía 4 años, pues sus padres tenían un negocio de alquiler de súper nintendo y aprovechaba para practicar y mejorar sus técnicas en compañía de sus hermanos.

“Mis hermanos y yo nos vimos involucrados en el tema de los gamers desde pequeños. En la época del colegio, jugaba GunBound; y cuando ingresé a la universidad, comencé con Counter Strike”, señala ‘Umi’.

Por su parte, la estudiante de Arquitectura ‘Madmax’ afirma que su pasión por los dispositivos electrónicos la desarrolló al ver cómo sus hermanos se entretenían con sus juegos de consola.

“A los 10 años me inicié en los videojuegos con el PlayStation, junto a mis hermanos; pero a nivel competitivo, a los 16. Luego he jugado Counter Strike, con el que compito y he conocido a mucha gente”, refiere ‘Madmax’.

Su lucha contra los prejuicios y el machismo

‘Umi Hyu’ y ‘Madmax’ manifiestan que por mucho tiempo han tenido que luchar contra los prejuicios de la sociedad y el machismo. Esto, debido a que en el Perú, el porcentaje de hombres involucrados en los videojuegos es mucho mayor al de las mujeres.

“Es más difícil encontrar a una chica gamer que a un varón. En el Perú, las empresas recién están apostando por los grupos de mujeres”, menciona Camila.

Es por ello que ambas competidoras están decididas a seguir impulsando este rubro y alentar a más jóvenes a ser parte de la comunidad gamer femenina.

Umi Hyu y MadMax están decididas a seguir alentando a más jóvenes a ser parte de la comunidad gamer femenina. Foto: Facebook

“Antiguamente, no teníamos la valentía de decir que nos gustaba o interesaba jugar, porque se nos juzgaba mucho. Los varones también veían extraño que una chica tenga la habilidad suficiente para los videojuegos. La gente, al inicio, cuando me veía jugando, me decía que mi lugar era la cocina. Afortunadamente, en la actualidad, hay muchas chicas que están incursionado en los juegos en línea”, agrega ‘Umi’.

Otro de los problemas con los que ha tenido que lidiar ‘Umi Hyu’, quien fue nominada como La mejor streamer del año por la comunidad MASGAMERS, es el acoso sexual.

“Muchas personas piensan que si nosotras subimos contenido o creamos páginas lo hacemos para ‘figuretear’ o ‘poserismo’ para atraer a los hombres”. Además, somos muy juzgadas dependiendo del tipo de ropa que nos pongamos en los streamings. Cuando uso ropa muy ajustada o pequeña, piensan que lo hago porque quiero vistos".

Sin embargo, la experta en videojuegos ha logrado demostrar con el tiempo que las chicas pueden ser excelentes competidoras y tener las mismas habilidades que los varones. Tal es así que crear contenido de videojuegos y hacer streaming se volvió parte de su faena y las marcas comenzaron a interesarse por su trabajo.

“Facebook Gaming me ofreció un contrato y, actualmente, ya llevo dos años trabajando para ellos como streamer asociada”, menciona ‘Umi’.

Más apoyo para las gamers femeninas

“Con el pasar de los años, la perspectiva de los videojuegos diseñados exclusivamente para los varones ha cambiado. Actualmente, las mujeres y los hombres estamos al mismo nivel. No hay diferencias por género y esto tiene que ver con el empeño que se le pone día a día”, remarca ‘Madmax’.

'Actualmente las mujeres y hombres estamos al mismo nivel', remarca MadMax. Foto: Facebook

Las empresas también están impulsando que las chicas se interesen por los videojuegos y no se sientan discriminadas o temerosas por los prejuicios machistas.

Pero no hay que dejar de lado que aún existe una gran brecha de género entre los competidores, como en el caso del Perú, que registra un mínimo porcentaje de mujeres que han salido a representar al país en el extranjero.

“En el caso peruano, las mujeres también van ganando presencia en este sector, que está enfocado principalmente en hombres. Sin embargo, aún hay pocas mujeres que juegan a nivel competitivo y es necesario seguir impulsando su participación desde todos los ámbitos”, alega Alessio Cultrera, business manager de Electronic Sport Broadcasting (ESB), compañía de Gaming lifestyle de Circuit Media Group.

Proyecciones a futuro

Camila y Stephanie están enfocadas a continuar en el camino de los videojuegos. Por su parte, ‘Madmax’ aún espera participar en la World Electronic Sports Games que se iba a realizar en Brasil, pero que fue cancelado por la pandemia. Sin embargo, se prepara para competir en la Liga Pro Gaming de Movistar. Además, tiene proyectado basar su carrera en arquitectura de videojuegos.

En tanto, ‘Umi Hyu’ continuará con sus transmisiones de streaming y seguirá trabajando en temas tecnológicos, así como en Facebook Gaming.

Los videojuegos, una industria que va en crecimiento

Según un informe emitido por Stream Hatchet de Engine Media, el 2020 será un año que cerrará con cifras record en transmisiones con los principales eventos deportivos y con grandes lanzamientos de videojuegos.

El informe indica que la audiencia de transmisión en Twitch, YouTube, Facebook Gaming y Mixer (antes de su cierre) creció un 73% para el tercer trimestre, superando los 500 millones de horas semanales en promedio.

Las cifras son muy esperanzadoras; sin embargo, Camila asegura que, en el extranjero, el sector de los videojuegos genera mayor inversión durante sus torneos. Por lo mismo, las competidores lo toman como una forma de vida.

“Los videojuegos son como un deporte; si te empeñas y sobresales, las empresas se van fijando en ti y puedes ingresar a torneos donde hay mayor inversión”.

Camila asegura que en el extranjero el tema de los videojuegos genera mayor inversión durante sus torneos. Foto: Facebook

Ambas especialistas en juegos en línea consideran que el tema de los videojuegos se debe tomar sin excesos y no dejando de lado las prioridades o descuidar las responsabilidades como el estudio o trabajo. Finalmente, esperan que más chicas se animen a incursionar en el mundo de los juegos en línea.