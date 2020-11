Los animales son seres tan inteligentes que se han ganado el corazón de las personas por sus increíbles acciones, como sucedió con un perro cuya historia llamó la atención de los usuarios de YouTube tras intentar limpiar con un trapo la comida que había derramado en el piso.

Como se logra ver en las imágenes virales, la mascota bautizada como Eddie se preocupó por el desastre que había ocasionado y para evitar que su dueña lo regañe tomó un trapo y tapó su comida que se encontraba en el piso.

Al momento de ocurrido el accidente, el can se encontraba solo debido que su propietaria se había ido al médico a averiguar sobre algunos problemas de salud de su otra mascota.

Eddie, sin nadie que lo ayudara y como se ve en el video publicado en YouTube, iba empujando todo hasta que escondió la última croqueta, ya que no quería que nadie se enterara de lo ocurrido.

Al llegar a la vivienda, su propietaria vio lo que había ocurrido y tomó con humor el esfuerzo de su perro para evitarle molestias.

“Él es un perro muy dulce y desde su llegada ha sabido ganarse el cariño y el aprecio de los miembros de mi familia. Todos lo adoran desde el primer día y valoran mucho su preocupación por ver que otros estén tranquilos”, indicó Taylor Fox en YouTube.

“Aunque sus métodos no siempre sean los correctos, se esfuerza en solucionar los problemas y eso ya habla muy bien de él. Ojalá mi perro hiciera eso, con que fuera la mitad de ordenado que Eddie me bastaría”, “Pero no importa porque así son los perros, particulares y llenos de esos detalles que nos encantan y nos hacen felices. Esperemos que con el tiempo Eddie aprenda mucho más sobre cómo cuidarse de estas situaciones”, fueron algunos comentarios en redes sociales.