Día de la Canción Criolla 2020: los mejores éxitos y canciones para escuchar este 31 de octubre

Este 31 de octubre el Día de la Canción Criolla se celebrará de una manera diferente a causa de la pandemia del coronavirus. Las peñas no abrirán y los cantantes no podrán estar cerca de su público. Sin embargo, eso no es impedimento para festejar esta fecha en compañía de tu familia y seres queridos.

En la siguiente nota, te recomendamos las más populares canciones criollas, entre las que destacan valses y un tondero, para que puedas escucharlos en tu casa y recuerdes lo importante que es está fecha para la música peruana.

“Nada soy”, Los Kipus

Los Kipus fue un grupo musical muy famoso y popular durante las décadas de 1960 y 1970. Destacaron por sus temas de vals criollo que tuvieron gran apogeo. Algunos de ellos son “Perdiste”, “Cariñito” y “Nada soy”.

“Regresa”, Lucha Reyes

Lucha Reyes fue una cantante afroperuana de música criolla recordada por sus diversos éxitos. En su disco La Morena de Oro del Perú graba uno de sus principales temas, que suena hasta la actualidad: “Regresa”, vals de Augusto Polo Campos.

“José Antonio”, Chabuca Granda

Chabuca Granda fue una letrista, cantautora y folclorista peruana. Su tema “José Antonio” está inspirado en José Antonio de Lavalle y García, amigo de la artista, interesado en criar y preservar el caballo de paso peruano; por eso la canción habla de ellos.

“Mal Paso”, Eva Ayllón

La intérprete peruana empezó su carrera cantando en peñas criollas y poco a poco fue ganando reconocimiento. Luego se integró al grupo Los Kipus como la voz principal y grababa famosos temas como “Mal Paso”, “Huye de Mí”, “Nada Soy”, “Cariñito”.

“Y se llama Perú”, Arturo Zambo Cavero

Una de las pieza musicales más representativas del país es “Y se llama Perú”, escrita por Augusto Polo Campos, y es recordada por miles de peruanos en la voz de Arturo Cavero Velásquez, con la colaboración de Óscar Avilés.

“Una carta al cielo”, Lucha Reyes

En 1971, la cantante graba su segundo disco asesorada musicalmente por Rafael Amaranto, donde destacan temas como “Propiedad privada” de Modesto López y “Una carta al cielo” de Salvador Oda.

“Cholo soy”, Luis Abanto Morales

A veces llamada “Cholo soy y no me compadezcas” es uno de los temas más emblemáticos de Luis Abanto Morales, considerada un himno para los peruanos que emigraron a la capital a fines del siglo XX. Además, la letra está inspirada en un poema del argentino Boris Elkin.

“Ódiame”, Los embajadores peruano

Es un famoso trío de música criolla peruana, llamado también ‘Los Ídolos del Pueblo'. Su repertorio comprende valses, polkas, inclusive marineras. Entre las décadas del 50 y 60 tuvieron un gran éxito, uno de los más escuchados es “Ódiame”