Dos adorables perros de raza pitbull se han convertido en los protagonistas de un conmovedor video viral que fue compartido en YouTube. El clip fue extraído de la cámara de vigilancia que Jillian Rogers había puesto en su casa. Ella jamás imaginó ver a sus mascotas en tan tierna escena.

En el interior de su casa en Nueva Jersey, Estados Unidos, la dueña de ambos canes había instalado dispositivos de seguridad para rastrear lo que ocurre mientras ella no está. Sin embargo, cuando revisó los videos, encontró a uno de sus perros siendo el ‘enfermero’ de su compañero.

Tal como se muestra en las imágenes difundidas en YouTube, Spanky, su pitbull de 6 años, se había dado cuenta que su ‘amigo’ Roman no estaba actuando como siempre, pues no quería jugar con él.

De inmediato, se percató que no se sentía bien, por lo que lo ‘ayudó a que se sintiera un poco mejor’. Según la dueña de los canes, Román no se encuentra muy bien a causa de un hematoma auditivo, por lo que la mayor parte del tiempo permanece recostado.

En un acto de amistad, Spanky arrastró su cama hacia el otro can y la acomodó para que su ‘mejor amigo’ pueda acurrucarse. Segundos después, decide acompañarlo y se acuesta junto a Roman, protagonizando una tierna escena que ya es viral en las redes sociales.

La propietaria de los perritos señaló que quedó sorprendida con lo que halló en la cámara de vigilancia. “Mi hermana fue la que me dijo que fuera a ver la cámara y cuando lo hice me derretí. He visto el video un millón de veces”.

El video compartido por el portal de YouTube Videlo ya cuenta con miles de reproducciones y otros cientos de comentarios por parte de usuarios de México, España y Estados Unidos.