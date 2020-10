Ganso defiende su espacio y no permite que un perro ingrese a su piscina [VIDEO]

No cabe duda que ver videos de animales es uno de los pasatiempos favoritos de los internautas, y es que estos seres adorables suelen regalarnos momentos increíbles. Tal es el caso de un perro y un ganso que protagonizaron un divertido momento que es viral en YouTube.

Como se logra ver en las imágenes publicadas por ViralHog, ambas criaturas se encuentran luchando en una piscina de agua. Al parecer, al ganso no le gusta compartir su espacio de recreación y a picotazos sacó al can del lugar.

El asustado perro de raza pitbull se inmuta ante las punzadas que le da su vecino de una granja en Tailandia y se cae de la alberca con las patas arriba, momento que es aprovechado por el ave para continuar bañándose. No obstante, el can no se da por vencido y regresa al agua para continuar luchando por su espacio como se visualiza en las imágenes que son tendencia en YouTube.

Pese a que el ganso le da varios picotazos, el peludo amigo no lo muerde y solo opta por rodearlo sin hacerle mayor daño. Luego de una titánica pelea y varias sumergidas en el agua, el plumífero animal logra ganar la batalla haciendo que el can huya del lugar.

El encantador clip ha logrado más de 183.000 ‘me gusta’ y miles de comentarios en YouTube.

“Sí, una película fabulosa, pero al parecer, el ganso no está de humor para jugar. El perro sigue adelante así lo piquen. Es un perro valiente y es muy agradable ver jugar a diferentes razas”, “Es increíble ver a dos especies diferentes de animales entenderse como amigos, tanto que aprender de ellos que no hay necesidad de luchar solo contra el amor en este mundo”, “Lo siento por el ganso, el perro no lo dejará solo”, fueron algunos mensajes en las redes.