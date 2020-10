Debido a la pandemia del coronavirus, miles de personas se han visto en la necesitad de permanecer aisladas en sus hogares a fin de evitar una mayor propagación de este virus, por lo que los pasatiempos como los retos visuales se han vuelto muy populares en redes sociales como Facebook y TikTok.

Un curioso video compartido en Facebook y TikTok ha causado todo tipo de reacciones en estas redes sociales, puesto que en el se planteó un reto visual el cual ha sido considerado como el más complicado hasta la fecha, debido al alto nivel de exigencia que posee.

Este nuevo challenge de Facebook busca que observes por unos siete segundos una imagen y logres reconocer cuál es el verdadero logo de Android, el sistema operativo de Google que actualmente es utilizado por millones de smartphones en el mundo.

Si bien este reto visual aparentaba ser algo muy sencillo, lo cierto es que miles de usuarios de Facebook han intentado darle una solución y casi nadie ha podido dar con la respuesta correcta en solo siete segundos, tiempo que se ha establecido para resolver este acertijo visual.

Como podrás notar, en esta imagen se ven dos ‘androides’ de color verde los cuales aparentemente son iguales, sin embargo, aunque parezca mentira, guardan algunas diferencias que los hacen únicos.

Si no has podido diferenciar cuál es el verdadero logo de Android no te preocupes, puesto que aquí te ayudaremos a encontrarlo. Si te fijas bien en la figura ubicada en la parte derecha, esta tiene diferencias en los brazos del ‘androide’ y también en la parte baja de las piernas.

Si pese a lo mencionado no has podido notar la diferencia entre estos dos simpáticos ‘androides’, te invitamos a revisar la galería ubicada en la parte superior de esta nota.