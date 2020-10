Perro espera a sus dueños en el lugar donde lo abandonaron tras padecer una enfermedad [VIDEO]

Unas imágenes publicadas en YouTube han conmovido a miles de usuarios de las redes sociales por las lágrimas que derrama un perro al haber sido desamparado por su familia. La mascota aún sigue esperando que lleguen a recogerlo, a pesar de haber pasado varios meses desde su abandono.

Pobladores de un pueblo en China señalan que el can apareció un día en frente de un restaurante y lo que les llamó la atención es que tenía lágrimas en ambos ojos. Para ayudarlo y evitar que enferme, colocaron un paraguas que lo protegía de la lluvia o el sol.

La dueña del restaurante explica en el video de YouTube que el animal no quiere ingresar al negocio y tampoco desea comer. Al parecer quiere morir por la soledad, según relata la mujer.

No obstante, los vecinos llamaron a un médico veterinario para que lo revisara. El especialista señaló que la tristeza del can se debe al daño causado por el abandono y no quiere irse del lugar con la esperanza de que regresen a recogerlo.

Tras unos estudios realizados al peludo amigo, el médico aseveró que padece de un mal hepático y, al parecer, su dueño lo dejó a su suerte para evitar pagar el tratamiento de su grave enfermedad.

Afortunadamente, un refugio para animales lo trasladó a su centro de atención y pagó el tratamiento médico. En un mes, el animal recobró sus fuerzas y, sobre todo, su buen ánimo. Además, una solidaria familia decidió adoptarlo tras ver el video en YouTube.

La triste historia del can ha sido visto más de 3 millones de veces en redes sociales.

“No puedo dejar de llorar al ver esto, pero me alegro de que tenga un hogar para siempre y que sea amado”, “Una historia conmovedora. Me recordó la historia: Hatchi, el perro leal que siempre esperaba a su dueño en la estación de tren donde había muerto”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de YouTube.