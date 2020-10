Un nuevo reto viral compartido en Facebook puso en aprietos a miles de usuarios, quienes no han conseguido solucionarlo. El desafío consiste en hallar tres manzanas en las que hay unos gusanos. ¿Podrás hacerlo?

Durante varias semanas se vienen compartiendo en las redes sociales diversos juegos para entretener a los internautas mientras intentan sobrellevar la pandemia por el coronavirus. Ahora, un llamativo challenge acaparó la atención por lo sencillo que aparenta ser.

El portal Noticieros Televisa que presenta este desafío, el cual debe ser solucionado en solo 20 segundos. Para hacerlo un poco más fácil, te daremos una pista: las tres manzanas tienen diferentes colores.

Te recomendamos concentrarte antes de iniciar el reto y mientras lo realices presta atención a todo lo que tus ojos perciben.

Solo tienes 20 segundos para superar este reto visual. Foto: Noticieros Televisa

Respuesta

Si has llegado hasta aquí es porque no has podido resolverlo o quieres confirmar tu respuesta. De cualquier forma, esperamos que no hagas trampa.

La respuesta a este reto visual de Facebook puedes encontrarla en nuestra galería de arriba. Desliza la foto principal para saber dónde están escondidos las manzanas con gusanos.