Traviesa gata inunda el departamento de su dueña al aprender a abrir el grifo del baño [VIDEO]

Una gatita traviesa inundó el departamento de su dueña después de aprender a abrir el grifo y cerrar el desagüe. Según publicó Jasmin Stork en su cuenta de YouTube, solo salió a la tienda a comprar comida y al regresar vio lo que había sucedido.

Al instante se dio cuenta de que el problema había sido causado por su gata, un bengala de un año bautizada como Amber. La minina había aprendido a usar el lavadero. Jasmin y su pareja Rob se habían dado cuenta de ello al filmarla usándolo unos días antes. Sin embargo, lo que habían olvidado es que su engreída también había aprendido a tapar el tubo del desagüe.

“Tan pronto como entré a la sala supe lo que había sucedido. Corrí escaleras arriba, el grifo estaba abierto y el agua se desbordaba por el fregadero. Estaba por todas partes”, indicó Jazmin.

Asimismo, señaló que Amber creía que no había hecho nada malo. "Ella pensaba que era genial. Estaba sentada en la puerta de la cocina hacia la sala de estar, golpeando sus patas en el agua alegremente como si fuera muy divertido. Sin remordimiento en absoluto”, contó la joven en el video viral de YouTube.

“Solo estaba yendo a la tienda para comprar mi almuerzo, así que ni siquiera se me ocurrió que la puerta del baño estaba abierta, porque ella había dormido toda la mañana y no había escuchado ni un pío. Hasta mi madre se asustó al oír mi voz de horror cuando abrí la puerta del departamento. Estoy agradecida de haber estado fuera solo 30 minutos y no estar en el trabajo todo el día, o hubiera sido mucho peor”, continuó la joven.

Jasmin contó que aún secan las cosas que su gata mojó y no saben cuánto costará reparar el daño. Afirmó que el techo afortunadamente no se cayó, pero el agua goteaba a través de las tablas de madera.

“Para reemplazar todo, creo que costará miles. Obviamente, necesitaremos reemplazar el piso de la sala y el baño”, culminó Jasmin.