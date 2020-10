Un reciente desafío de Facebook ha hecho pasar apuros a varios internautas por su alto nivel de dificultad. El reto visual consiste en hallar dónde están ubicados los dos perros de la imagen en un tiempo estimado.

Para entretener a las personas durante la cuarentena por el coronavirus, se compartieron varios retos virales en las redes sociales en los últimos meses. Ahora, un nuevo challenge promete ponerte en aprietos.

Si quieres resolverlo, te sugerimos concentrarte y prestar mucha atención a lo que perciben tus ojos, ya que solo cuentas con 15 segundos. Cabe resaltar que es muy fácil saber dónde se oculta uno de los canes; sin embargo, el segundo animal es el difícil de encontrar.

Solo cuentas con 15 segundos para localizar a los dos canes. Foto: difusión

Respuesta

Si llegaste hasta aquí es porque no has podido resolverlo o quieres confirmar tu respuesta. De cualquier forma, esperamos que no hagas trampa.

La respuesta a este reto visual de Facebook puedes ser encontrada en nuestra galería de arriba. Desliza la foto principal para saber dónde están ocultos los perros.

Facebook, últimas noticias: