Los abuelos son pilares fundamentales para la educación de los niños, ya que transmiten experiencia, sabiduría y sobre todo amor. No es de extrañar que los pequeños los quieran tanto. Una prueba de ello es un video compartido en YouTube en donde se observa la cálida bienvenida que recibió un hombre al reencontrarse con su nieto.

En las imágenes se observa al niño corriendo hasta los brazos de su abuelo, a quien no veía hace más de un año. La reacción del crío conmovió al hombre, quien no pudo evitar emocionarse ante la mirada de toda su familia.

Erica Lusher, la madre del pequeño, dijo a Caters que su hijo estalló en lágrimas cuando vio a su abuelo Greg por sorpresa en el jardín de su casa en Kentucky, Estados Unidos, el último 19 de septiembre.

“Derramé unas cuantas lágrimas mientras grababa. No me esperaba la reacción de mi hijo, así que realmente me conmovió”, comentó la mujer de 25 años.

Para alegría de Greg, su nieto se quedó durante unos días en el hotel donde se alojaba junto a su esposa.

