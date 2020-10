Un nuevo desafío compartido en Facebook ha puesto en aprietos a miles de usuarios, ya que tiene un gran nivel de dificultad. El reto consiste en ver una imagen y hallar un ciervo que no posee cuernos en un tiempo limitado.

En los últimos meses han sido compartidos diversos retos en las redes sociales para entretener a las personas durante la cuarentena por el coronavirus. Ahora, este nuevo challenge promete hacerte pasar apuros para que lo superes.

Para resolverlo te recomendamos concentrarte y prestar mucha atención a lo que perciben tus ojos, ya que solo cuentas con 20 segundos para superarlo. Otro consejo que te damos es que no te distraigas con los conejos y hojas de colores que rellenan la imagen.

Solo cuentas con 20 segundos para superar con éxito este juego. Foto: Dudolf.com

Respuesta

Si has llegado hasta aquí es porque no has podido resolverlo o quieres confirmar tu respuesta. De cualquier forma, esperamos que no hagas trampa.

La respuesta a este reto visual de Facebook puedes encontrarla en nuestra galería de arriba. Desliza la foto principal para saber dónde está escondido el venado sin cuernos.

