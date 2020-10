¿Ves a las dos personas sin mascarillas? El reto visual que debes superar en 20 segundos [FOTOS]

En Facebook y otras redes sociales vienen siendo compartidos varios retos visuales para divertir a los usuarios durante el difícil momento provocado por la pandemia del coronavirus. Un nuevo challenge ha sorprendido a miles de internautas debido a su gran nivel de dificultad.

Uno de los expertos en retos virales, el ilustrador de Corea del Sur Kicotoon, creó un entretenido desafío, el cual consiste en hallar a dos personas que no usan mascarilla.

Durante este 2020, el cubrebocas ha sido seguramente el objeto más usado, es por ello que el ilustrador intenta crear conciencia con este juego, que debes resolver en solo 20 segundos.

Antes de iniciar, te recomendamos concentrarte y poner toda tu atención en lo que perciben tus ojos, ya que muy pocos han logrado superarlo en el tiempo estimado.

Si se te hace muy complicado encontrar a las dos personas, te damos una pista: tus objetivos no están cerca al edificio naranja.

¿Puedes ver a las dos personas sin cubrebocas? El reto visual que debes superar en 20 segundos [FOTOS]

Respuesta

Si has llegado hasta aquí es porque no has podido resolverlo o quieres confirmar tu respuesta. De cualquier forma, esperamos que no hagas trampa.

La respuesta a este reto visual de Facebook puedes encontrarla en nuestra galería de arriba. Desliza la foto principal para saber dónde están las dos personas sin tapabocas.

