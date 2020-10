Perro tiene conmovedora reacción al conocer a las pequeñas crías de una gata [VIDEO]

Pese a que muchas personas creen que perros y gatos no pueden llevarse bien, este video viral demuestra todo lo contrario. Un joven grabó el conmovedor momento en el que su perro conoce a las crías recién nacidas de su gata. La escena logró enternecer a miles de usuarios en Facebook y otras redes sociales.

Andrés Bas Sosa tiene una gata y un perro como mascotas. La felina dio a luz a cinco crías que despertaron la ternura del can, pues no tardó en acercarse a los mininos mientras descansaban al lado de su madre.

El tierno perro llenó de mimos a los gatitos, y la gata no tuvo objeción en que este se acerque a sus recién nacidos. Todos acabaron protagonizando una emotiva escena que se hizo viral en Facebook, TikTok y otras plataformas.

“Amor entre animales tan distintos”, es el texto que titula este amoroso episodio entre dos especies que siempre han sido vinculadas a la rivalidad.

Los comentarios no tardaron en aparecer y llenaron de tiernos mensajes la publicación. “Puede ser el video más bonito que he visto entre animales”, “Es lindísimo el video, me llena de paz y amor”, “Qué hermoso como mima a los hijitos de su amiga”, escribieron los usuarios.

