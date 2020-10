Encuentran a perro que nadie quería recibir, lo adoptan y ahora tiene una nueva familia [VIDEO]

La emotiva historia de Bruno, un perrito abandonado, ha logrado conmover a una gran cantidad de usuarios en Facebook. El animal fue hallado por unos jóvenes que quisieron ayudarlo, sin saber la triste razón por la que andaba en las calles.

Tal como se aprecia en el video viral, este perrito deambulaba por una zona comercial cuando un par de jóvenes se acercó a él para saber qué le pasaba. Se dieron cuenta de que estaba buscando a alguien. Lo siguieron por unas cuadras y conocieron su triste historia.

El can se había quedado parado frente a la puerta de un edifico. Allí, un enorme letrero dejaba claro que no querían que el perrito ingrese a las instalaciones. Permaneció en la entrada por varios minutos mientras los muchachos que lo encontraron no podían creer que alguien rechace de esa manera al animal.

“Hablando con los vecinos, nos dijeron que, probablemente, el dueño que era un señor mayor, vivía en el edificio y no se sabe si murió o lo abandonó cuando se mudó”, contó Luján Videla en sus redes sociales.

Decidieron llevarlo a su casa para alimentarlo y cuidarlo mientras encontraban a su familia. Sin embargo, nadie apareció, por lo que decidieron quedarse con Bruno para darle un hogar cálido y mucho cariño.

Ahora, Bruno tiene un aspecto diferente y ha encantado a miles de personas con su simpatía. Usuarios de Facebook y TikTok no tardaron en reaccionar a esta conmovedora historia y llenaron de elogios a la familia que se apiadó del indefenso animal.

