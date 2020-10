¿Puedes ver la pelota de fútbol entre estos pandas? El divertido reto viral que pocos superan [FOTOS]

En Facebook fue compartido un nuevo reto visual y ya son varios los que han tratado de superarlo sin éxito. El desafío consiste en localizar una pelota de fútbol entre un grupo de pandas en un corto tiempo. ¿Podrás lograrlo?

En los últimos meses han sido compartidos diversos juegos virales para entretener a los usuarios durante la cuarentena por la pandemia del coronavirus. Ahora, este nuevo desafío promete hacerte pasar apuros, ya que posee un gran nivel de dificultad.

Para solucionarlo te recomendamos concentrarte y prestar toda tu atención a lo que tus ojos perciben, debido a que solo cuentas con 10 segundos para superarlo y el balón tiene los mismos colores que los pandas.

Solo tienes 10 segundos para lograr superar este juego con éxito. Foto: dudolf.com

Respuesta

Si has llegado hasta aquí es porque no has podido resolverlo o quieres confirmar tu respuesta. De cualquier forma, esperamos que no hagas trampa.

La respuesta a este reto visual de Facebook puedes encontrarla en nuestra galería de arriba. Desliza la foto principal para saber dónde está oculta la pelota de fútbol.

