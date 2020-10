Un nuevo reto visual publicado en Facebook promete ponerte en aprietos. Son varios los usuarios que han intentado solucionarlo, pero no han podido tener éxito durante los 15 segundos de tiempo límite.

En los últimos meses, en las redes sociales se han compartido innumerables retos para entretener a los usuarios durante la cuarentena provocada por la pandemia del coronavirus. Ahora, este nuevo desafío presenta una imagen de varios globos aerostáticos que esconden cuatro cometas que debes hallar.

Para superarlo, te recomendamos concentrarte y poner toda la atención a lo que tus ojos perciben, ya que cuentas con muy poco tiempo para lograrlo.

Pocos usuarios han podido superar este reto visual. Foto: Noticieros Televisa.

Respuesta

Si has llegado hasta aquí es porque no has podido resolverlo o quieres confirmar tus respuestas. De cualquier forma, esperamos que no hagas trampa.

Puedes encontrar la respuesta a este reto visual de Facebook en nuestra galería de arriba. Desliza la foto principal para saber dónde están escondidas las cometas.

