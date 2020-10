Hombre le canta una canción a su burro y este tiene una emotiva reacción [VIDEO]

Un amor incondicional. Por medio de Facebook, un hombre demostró su sincera relación con unos de sus burros. En dicha ocasión, él lo abrazó y lo acomodó en sus brazos para dedicarle la canción “You are my sunshine” de Johnny Cash; sin embargo, no imaginó la inesperada reacción que tendría el animal.

Aquel día, un joven visitó una granja situada en Marengo, Ohio, en Estados Unidos. De pronto, se percató de la emotiva acción del propietario del lugar junto a su adorable mascota y no dudó en sacar su celular para grabarlo a una cierta distancia.

Como se observa en las imágenes de Facebook, el señor sostenía en su regazo a su ‘engreído’ y aprovechó en darle unos amorosos mimos. Entretanto, el asno echó su cabeza en los hombros de su dueño para resaltar su cariño.

Alrededor de ambos protagonistas de Facebook, había otros burros que también escuchaban con atención la interpretación del granjero. Por otro lado, este conmovedor hecho se volvió tendencia rápidamente al obtener más de 2.000 reproducciones luego que fue divulgado en redes sociales.

