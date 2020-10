Joven intenta tener una ‘seria conversación’ con su perro y este la sorprende con cariñoso gesto [VIDEO]

Una joven y su perro son los protagonistas de una peculiar escena compartida en TikTok. Ella, sin poder trabajar en la computadora por las distracciones de su mascota, decidió ‘pedirle’ que deje de interrumpirla, sin imaginar la respuesta que recibiría del animal.

El teletrabajo y las clases virtuales que miles de personas están realizando a causa de la cuarentena por coronavirus, ha provocado que todos pasen más tiempo con sus mascotas en casa.

Es por ello que los animales se han acostumbrado a estar más pegados a sus dueños, pues estos no comprenden que sus amos tienen otras labores que realizar, y quieren permanecer a su lado todo el tiempo.

Julia Carballeda, una joven oriunda de Argentina, decidió ‘conversar’ con su perro para decirle que no debe interrumpirla mientras ella trabaja. El can la escuchaba y, lejos de atender a los reclamos, no obedeció y le dio un 'beso’.

“No podemos estar toda la vida así”, se oye decir a la muchacha, refiriéndose a las travesuras de su mascota, pues el can suele tomarle la mano mientras ella está en la computadora, impidiéndole realizar sus labores.

Para su sorpresa, el can le vuelve a coger la mano, pero esta vez con otro propósito. Acerca su hocico hasta la palma de su dueña y le ofrece un cariñoso ‘beso’, dejándola impactada con su reacción.

Finalmente, el enojo se convirtió en ternura y esta escena logró cautivar a miles de usuarios en TikTok y otras redes sociales. “¡Nunca da besos!”, escribió la joven, aún sin creer la actitud de su querida mascota.

