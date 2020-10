Una mujer y su hija quedaron sorprendidas por el extraño comportamiento de su engreído de cuatro patas y decidieron grabar un video para compartirlo a través de TikTok. Las imágenes publicadas generaron gran asombro entre los seguidores.

Según contó Audrey Waito, la dueña del can a The Dodo, su mascota Murphy comía junto a sus demás perros en la cocina; sin embargo, de un momento a otro, su adorado can comenzó a tener una conducta un poco inusual.

Murphy decidió unirse a ellas y trasladó su plato de comida con su hocico hacia el sofá para hacerle compañía a ambas propietarias como se logró ver en el clip de TikTok.

“Mi hija y yo estábamos sentadas en extremos opuestos del sofá cenando cuando él trajo su plato y saltó entre nosotros, lo colocó suavemente y comenzó a comer”, contó Audrey.

La mascota ha tenido el mismo comportamiento desde aquel día, pero a los Waito no les importa cenar con su pequeño Murphy. Aunque el can tiene mucho cuidado de no derramar mientras carga su plato, ha tenido algunos contratiempos que Audrey ha solucionado de inmediato.

Al cenar en el sofá como todos los demás, quedó claro que Murphy se considera un miembro genuino de la familia y no es el único que piensa eso.

Algunos usuarios de TikTok han reaccionado ante la conducta del animal. “¿Qué olvidó?”, “Mi bassett hace lo mismo” y “Su tazón es su objeto más favorito del mundo”, señalaron en redes.

TikTok, últimas noticias: