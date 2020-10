La triste historia de un perro de raza pastor alemán conmovió a miles de usuarios de Facebook, luego de que este sea rescatado por una mujer que lo vio en deplorables condiciones. La mascota caminaba cansado bajo la lluvia y cerca de una carretera al norte de Rusia, hecho que llamó la atención de la joven que transitaba por el lugar.

El animal identificado como Kiryusha fue sacrificado por sus propietarios y al recibir la inyección letal lo trasladaron a un bosque cercano para enterrarlo; sin embargo, al parecer el animal escapó de su tumba.

Olga Lystseva, la mujer que transitaba por la lejana vía y vio a la mascota cansada y sucia, por lo que decidió dar vuelta para recogerlo. Lo metió en la parte trasera de su auto. Al trasladarlo al servicio de rescate de perros Kind City, los voluntarios comenzaron a compartir fotos y se descubrió que Kiryusha provenía de ciudad de Yemva. Además, lograron localizar a los dueños, quienes se sorprendieron al verlo, pues aseguraron que lo habían sacrificado porque estaba enfermo.

No obstante, Olga decidió realizarle algunas pruebas y los médicos descartaron que padeciera de algún grave mal. Según la publicación de la Fundación Caridad en su página de Facebook, los propietarios del animal lo habían enterrado hace más de una semana y admitieron que se habían equivocado al darlo por muerto. Pero, para evitar problemas con las autoridades cambiaron su testimonio y afirmaron que se habían equivocado de mascota y que Kiryusha aún permanecía en el sitio donde lo habían enterrado.

Los administradores del centro decidieron no investigar más detalles sobre lo que le había sucedido realmente al can. Afortunadamente, el perro se encuentra bien y está en busca de un nuevo hogar. El refugio asegura en su página de Facebook que Kiryusha es bondadoso con la gente, tranquilo, casi no ladra y pasea con calma, sin tirar la cadena.

Además, piden apoyo para realizarle exámenes y esperan que sea adoptado por una familia que realmente le brinde amor.

“Leí la historia, y en mi cabeza imaginaba una película de terror con adormecimiento, despertar y escapar de la tumba”, “Olga, salud, felicidad para ti por tu corazón compasivo, y para el perro buen dueño y una vida feliz y sin preocupaciones”, “Salud para el perro, enorme historia”, fueron algunos mensajes de los usuarios de Facebook.

Facebook, últimas noticias: