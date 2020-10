Sin duda las mascotas son capaces de demostrar su amor y fidelidad de muchas maneras. En un reciente video viral subido a TikTok, una joven mostró el conmovedor comportamiento que tuvo su perro al creer que ella se mudaría de casa sin llevarlo consigo.

Tal como se aprecia en los primeros segundos del video, el can permanece recostado sobre las escaleras de la casa, mientras ve cómo desocupan todos los ambientes en cajas y maletas.

“Mi perro está triste porque piensa que se quedará solito”, relata la dueña de este cautivador perro de raza golden retriever, llamado Zeus.

Sin embargo, lo que este can no sabía era que él también era parte del viaje y acompañaría a su dueña a su nueva casa. Cuando subió al auto para viajar junto a ella, se puede notar su ‘alegría’, pues no deja de mirar el nuevo lugar en el que vivirá.

Finalmente, el video de TikTok concluye con algunos extractos de la estadía de esta familia en su nueva casa, al lado de su fiel compañero.

Usuarios de esta y otras redes sociales no tardaron en reaccionar a esta tierna historia y dejaron todo tipo de comentarios hacia este can. “La fidelidad de los perritos es inigualable”, “Pobre, pensó que lo abandonarían, pero su rostro de felicidad es único cuando está con su dueña”, escribieron algunos internautas sobre estas conmovedoras imágenes.

