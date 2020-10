Perro sin hogar cuidó a niño extraviado hasta que se reencontró con sus padres [FOTOS]

En las últimas horas se viralizó la historia de un niño que se perdió en Misuri (Estados Unidos). Sin embargo, lo que llamó la atención de los usuarios de Facebook es que al momento de encontrarlo estaba custodiado por un perro de raza pitbull que no se alejó de él ni un solo instante.

Según contó una mujer, vio al menor caminando solo y en pijama por las calles de Saint Louis, por lo que decidió tocar las puertas cercanas para preguntar si el niño se había salido de alguna casa.

“Llamé a las puertas de arriba a abajo de la calle. No hubo respuestas; nadie que respondió, no reconocían al niño”, mencionó la mujer. Es por ello que decidió darle asilo en su casa al pequeño y a su acompañante. Momentos después publicó en su cuenta de Facebook una foto del niño.

El padre del pequeño extraviado reconoció la fotografía de su hijo en el post y de inmediato salió en su búsqueda. Aunque los padres no se explican cómo es que el niño logró salir de casa, están agradecidos con con la mujer por su ayuda. De otro lado, la familia del menor dijo que no podían adoptar al can, por lo que la Policía de Missouri que atendió el caso decidió quedárselo.

Para los oficiales, el fiel cuidado que el perro demostró con el menor valía como reconocimiento y ser “contratado” para ayudar a los uniformados a proteger a más niños.

El video ha logrado más de 339.000 visualizaciones en la plataforma de Facebook. Los seguidores mostraron su satisfacción de que el perro pase a formar parte de la Policía.

“Sí, es increíble que el niño pequeño esté bien, pero tenemos que asegurarnos de que su perro guardián también esté a salvo”, “Ese niño tenía dos ángeles de la guarda ese día: la maravillosa dama que lo encontró y el cachorro”, “El perro arriesgó su propia seguridad y libertad por el bebé”, fueron algunos de los comentarios publicados en el post.

