Un gato de Guadalajara en México se hizo viral en Facebook por su curiosa historia: ser la mascota de dos familias al mismo tiempo para recibir comida y cariño en ambos lugares.

En un hogar bautizado como Mayo y en el otro conocido como Pancho, el minino vivió siete años visitando a sus dos propietarios, sin que ninguno sospeche que recibía amor en distintos lados.

Según cuenta Rosalinda Ortiz en Facebook, su familia adoptó a Mayo, con pocos meses de edad, en 2013, cuando vagaba por una calle cercana a su casa, esperando sin rumbo a que algo pasara.

Al verlo indefenso, decidió adoptarlo para que fuera parte de su familia, un miembro más de sus tres perros y seis gatos; sin embargo, siete años después descubrió que cuando Mayo se iba de su casa a dar la vuelta, era realmente para ir a otro hogar.

El felino desaparecía por algunos días, lo que no preocupó a Rosalinda debido que Mayo era un gato callejero. Además, tampoco llegaba con algún rasguño o herida.

“Yo dije: le gusta la calle, porque de repente dos días que no venía y luego pasaba una noche aquí, o se iba toda la noche y venía en el día un rato, y me acostumbré… Se me hizo muy normal y no, resulta que tiene otra casa. Come aquí y come allá, porque en cuanto llega me pide de comer”, señala Rosalinda a Infobae.

La mujer descubrió que su mascota tenía dos hogares cuando una tarde salió a pasear a su perro. Vio a Mayo junto a un tendero por lo que se acercó para preguntarle qué hacía con su minino. Sin embargo, el hombre le respondió que era su mascota y se llamaba Pancho.

“El tendero me dice: mira qué curioso que no le tiene miedo al perro, y le digo: pues no, porque conviven… y se me quedó viendo, le dije ‘pues es que es mío el gato’, y me dice ‘no, cómo que es tuyo, no, él vive aquí’”, relata la mujer.

Acto seguido, el tendero le mostró a Rosalinda el lugar donde dormía el animal y sus tazones de comida y agua aseverando que durante siete años ha compartido con su familia.

La historia de Mayo o Pancho se volvió viral en Facebook sacando más de una sonrisa a los cibernautas por la astucia del animal.

Facebook, últimas noticias: