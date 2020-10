Aaron Tucker, un bombero retirado de Estados Unidos, compartió en YouTube y otras redes sociales un conmovedor video de sus labradores mientras se divertían en el patio de su casa. El hombre pudo captar cómo uno de ellos ayuda al otro de una forma ingeniosa para que pueda salir de una piscina.

Las imágenes muestran a las dos mascotas jugando al lado de una piscina. La hembra cae e intenta salir de forma rápida, pero el borde es muy alto para hacerlo.

En tanto, el otro perro encuentra su juguete para masticar favorito al lado de la alberca y se lo intenta alcanzar a su hermana, que, desesperadamente, trata de morderlo para poder salir del agua.

En el primer intento, la perrita no puede coger el juguete con suficiente fuerza, pero su hermano no se da por vencido. En la segunda oportunidad, ambos labradores logran morder el objeto y, tras unos segundos, el can logra sacar a su hermana a salvo.

Mientras el rescate se producía, el dueño de los perritos grababa desde su casa comentando lo sucedido de hilarante forma.

