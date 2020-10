¿Puedes ver los tres lápices con doble punta? El difícil reto visual que pocos superan [FOTOS]

Un nuevo reto visual ha causado furor en Facebook y miles ya han tratado de resolverlo sin éxito. El desafío consiste en localizar los tres lápices que poseen doble punta en poco tiempo. ¿Podrás hacerlo?

Durante los últimos meses han sido compartidos varios retos virales, que han entretenido a los internautas durante la cuarentena provocada por la pandemia del coronavirus. Ahora, este nuevo ‘challenge’ promete ponerte en apuros, debido al gran nivel de dificultad que posee.

Para resolverlo te recomendamos concentrarte y prestar toda la atención que tus ojos perciben, ya que solo cuentas con 20 segundos para superarlo. La única pista que te daremos es que uno de estos tres útiles se encuentra en una posición distinta a los otros dos.

Solo cuentas con 20 segundos para superar este desafío. Foto: Noticieros Televisa

Respuesta

Si has llegado hasta aquí es porque no has podido resolverlo o quieres confirmar tus respuestas. De cualquier forma, esperamos que no hagas trampa.

La respuesta a este reto visual de Facebook puedes encontrarla en nuestra galería de arriba. Desliza la foto principal para saber dónde están ocultos los tres lápices.

Facebook, últimas noticias: