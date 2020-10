Oso hormiguero tiene curiosa reacción al ser rescatado de incendio forestal [VIDEO]

Unas imágenes publicadas en YouTube han conmovido a miles de usuarios de las redes sociales porque muestra el preciso instante en que un oso hormiguero con collar ‘se rinde’ ante los bomberos quienes trabajan en la zona por los incendios forestales en Brasil.

En el clip se puede visualizar al animal huyendo, pero de repente se para sobre sus dos patas traseras y levanta las delanteras. Los bomberos ayudaron a guiarlo a un lugar seguro mientras luchaban contra el incendio en el municipio de Ipueiras, en el estado nororiental de Ceará.

Según los veterinarios y especialistas en comportamiento animal, los osos hormigueros estiran los brazos en el aire cuando se sienten amenazados para parecer más grandes y cuando están a punto de atacar. Sin embargo, el gesto puede parecer bastante cómico para la mayoría de las personas.

Si bien el animal filmado por los rescatistas se parece a una persona culpable que ha sido capturada, en videos similares de otros osos hormigueros publicados en YouTube en el pasado parece que la criatura está adoptando una postura de artes marciales.

En un comunicado publicado el 4 de octubre, los bomberos señalaron que guiaron al oso hormiguero a un área cercana libre de incendios y lo dejaron allí a salvo. El animal se escabulló por un banco de tierra cercano y se subió a un árbol.

El video que solo tiene 40 segundos de duración se ha convertido en viral y ha tenido más de 12.000 reproducciones en YouTube. Además, obtuvo una serie de comentarios como: “Oso hormiguero: ¿Quieres pleito o qué?”, “yo no he sido, señor agente”, “que me revisen, no traigo nada”.

YouTube, últimas noticias: