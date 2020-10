En Facebook fue compartido una peculiar imagen que presenta un nuevo reto visual. Este ‘challenge’ ha dejado frustrados a varios usuarios, debido a que no han podido superarlo en 20 segundos.

El desafío es el siguiente: debes encontrar cinco estrellas ocultas entre decenas de letras. Sin embargo, el poco tiempo y la dificultad del reto hacen que sea uno de los más complicados de resolver.

Este divertido juego compartido por Noticieros Televisa puede ser muy difícil por lo que te daremos una pista: ninguna de las estrellas se encuentra en el centro de la imagen.

Tan solo tienes 20 segundos para descubrir dónde están ubicadas. Foto: Noticieros Televisa

Respuesta

Si has llegado hasta aquí es porque no has podido resolverlo o quieres confirmar tus respuestas. De cualquier forma, esperamos que no hagas trampa.

La respuesta a este reto visual de Facebook puedes encontrarla en nuestra galería de arriba. Desliza hasta la última foto para saber dónde están escondidas las estrellas.

