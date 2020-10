Un amor por siempre. Un hombre identificado como Rustico Samson Jr compartió un emotivo video en su cuenta de Facebook luego de que consiguiera un final feliz en su historia al estar alejado de su perro bautizado como Coco por unos tres meses.

“En junio Coco desapareció. Siguió a mi hermano mayor que iba a trabajar y no volvió. Coco siempre duerme en la casa de mi hermano, y cuando mi hermano mayor no está en casa, Coco es quien cuida el departamento donde vive, que también está cerca de mi hogar”, manifestó en un medio de Filipinas.

Según contó Rustico Samson, aquella terrible noche su ‘engreído’ habría desaparecido al perseguir a su pariente mayor, quien anduvo en bicicleta. El can se habría encontrado con otros animales y perdió de vista a uno de sus cuidadores, lo que ocasionó que no regrese a su vivienda.

Él jamás perdió las esperanzas de volver a ver a su ‘amigo de cuatro patas’ y lo buscó todo el tiempo. De pronto, su primo le notificó que había visto a un perro en los exteriores de un centro comercial que se parecía a Coco y le enseñó un clip que grabó con su celular.

Tras apreciar las imágenes, Samson acudió al establecimiento para reencontrarse con su querida mascota. Sin dudarlo, corrió para abrazar a su can y ambos protagonizaron una sentimental escena que resaltó su verdadero cariño. “Cuando me vio, estaba llorando. Como si no quisiera que perdiera su vista”, expresó.

Este conmovedor hecho se divulgó en Facebook, donde alcanzó más de 71.000 reproducciones que lo volvieron tendencia rápidamente. Por otro lado, los usuarios se unieron para ayudar al indefenso perro que presentaba heridas en su cuerpo tras vagar por las calles durante semanas.

Aunque Rustico Samson Jr vio afectado su trabajo por la pandemia, mostró sus ánimos para inspirar a otros a que protejan y cuiden a sus animales. “Espero que otras personas con mascotas se sientan inspiradas y recuerden que deben apreciar a sus mascotas. Son como bebés que necesitan suficiente amor de sus padres”, indicó.

