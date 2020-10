Rescatan a temeroso cachorro que fue abandonado junto a un poste y lo ayudan a confiar en las personas [VIDEO]

Un video publicado en Facebook se ha vuelto viral y ha conmovido a miles de usuarios, debido a que muestra la historia de Pavarotti, un pequeño y temeroso cachorro que fue encontrado junto a un poste y le costó aprender a confiar en las personas. Las imágenes del enorme cambio que tuvo el animal se hicieron tendencia en redes sociales.

Todos los días se puede ver en Facebook, y otras plataformas de Internet, miles de videos que tienen como protagonistas a animales en todo tipo de historias. Algunas de esta se caracterizan por ser completamente emotivas, como en el caso de este perro.

La página El Dodo se encargó de publicar la historia de este can. En el video se ve cómo Donna, una rescatista del refugio de animales Stray Rescue of St Louis, de Estados Unidos, se acerca hasta el pequeño cachorro que está junto a un poste y nota que este no para de llorar al notar su presencia.

Luego de lograr calmarlo un poco, lo levanta con una manta y lo lleva a su auto para transportarlo hasta una veterinaria. Una vez allí, la mujer trató de acariciar al perro, pero este no paraba de temblar. Tras recibir un baño y notar que ninguna de las personas lo iban a lastimar comenzó a jugar con ellos.

Tras su paso por el centro médico de animales, Pavarotti fue a parar a un hogar de paso para perros. En aquel lugar se adaptó rápidamente a su cuidador y al resto de canes que vivían junto a él esperando ser adoptados.

