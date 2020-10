En YouTube se ha publicado un video que se ha vuelto viral y ha impactado a miles de usuarios, ya que muestra a Ebisu, una gata que es capaz de imitar todos los movimientos que hace su dueña. La mujer entrenó a su mascota a través de recompensas y premio. Finalmente, compartió los resultados con imágenes que se volvieron tendencia en redes sociales.

A diario se han podido ver miles de video que relataron historias protagonizadas por diversos animales. Algunos resultaron sumamente increíbles, como en este caso que nos muestra hasta dónde puede llegar la inteligencia de un felino al ser entrenado.

Fumi Higaki, entrenadora profesional de perros, decidió enseñarle a su gata de 11 años a imitar todo lo que ella hace bajo un método llamado Do as I do (Haz lo que yo hago, en español). Este entrenamiento consistió en realizar una acción y pedirle al animal que haga exactamente lo mismo y, si lo cumple, se le recompensa con comida.

Según la reviste Science, Claudia Fugazza, etóloga de la Universidad Eötvös Loránd de Hungría que estudió la cognición de los perros bajo el método mencionado anteriormente, quedó sorprendida al trabajar junto a Higaki en el entrenamiento de canes y enterarse que tenía una gata que también sabía replicar movimientos.

Por ello, decidió hacer un estudio sobre Ebisu y le pidió a su dueña que le diera una demostración, tal y como la que se observó en el video publicado en YouTube.

Luego de 18 ensayos realizados, Fugazza concluyó que la felina puede copiar los movimientos de Fumi Higaki el 81% de las veces. Algunas de las acciones que pudo replicar son ponerse de pie, dar golpes en una caja, tocar un juguete o abrir un cajón.

