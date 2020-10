Una imagen publicada en Facebook presenta un nuevo reto viral que ha dejado frustrados a muchos internautas que intentaron superarlo. El desafío consiste en localizar unas dónuts sin chispitas de chocolate ocultas en el dibujo.

El ‘challenge’ compartido por Noticieros Televisa nos muestra una foto de decenas de deliciosas rosquillas, de las cuales a tres les faltan una porción de granjeas de chocolates.

Para cumplir con el objetivo debes activar tu cronómetro, ya que solo cuentas con 15 segundos para localizarlas. Si piensas que es poco tiempo, entonces te daremos una pista: las tres dónuts son de diferentes colores.

Para superarlo solo cuentas con 15 segundos. Foto: Noticieros Televisa

Te recomendamos que te concentres antes de empezar con el juego, ya que pone a prueba tu agilidad mental y el sentido de tu vista.

Respuesta

Si has llegado hasta aquí es porque no has podido resolverlo o quieres confirmar tus respuestas. De cualquier forma, esperamos que no hagas trampa e intentes superarlo por tu cuenta.

La respuesta a este reto visual de Facebook puedes encontrarla en nuestra galería de arriba. Desliza hasta la última foto para saber dónde están ocultos los dulces.

