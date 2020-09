Rescata a perro callejero, lo sube a su vehículo y este se queda dormido al sentirse seguro [FOTOS]

Unos reales héroes. Hace dos semanas, Jayme Harley recibió un mensaje de su pareja, quien le notificó que fuera a buscar a un perro callejero que estaba en las afueras de una gasolinera. Sin dudarlo, ella acudió al lugar y acogió al indefenso animal. Su conmovedora historia fue compartida en Facebook, lo cual emocionó a los usuarios.

Aquel día, Aaron Peters recorría diversas calles para cumplir con las entregas de su trabajo en FedEx. De pronto, hizo una parada y notó la presencia de un can de raza pitbull que tenía heridas en todo el cuerpo.

Fue entonces que él tomó una fotografía para mandársela a su novia Harley, ya que ella tenía el deseo de adoptar a otro perro en casa. “Parecía que necesitaba una familia. Pensé que podríamos darle un lugar bueno para vivir”, comentó Peters en Facebook.

Luego de unos minutos, la joven llegó hasta la estación de servicio situada en Kinta, Oklahoma, en Estados Unidos. Con cuidado, se ganó la confianza del animal y lo subió a su vehículo para darle un nuevo hogar.

Una pareja brindó un nuevo hogar a un perro que vivía en la calle y estaba en un deplorable estado. Foto: Upsocl/ Referencial

“Una chica se detuvo y me dijo que lo había visto saltar de un auto. Y nadie lo aceptaría porque era un pitbull. Eso me rompió el corazón porque no debería importar de qué raza sea. Todo lo que quería era alguien que lo amara”, manifestó ella.

Al parecer, el can se sintió seguro con el trato de la muchacha y se acomodó en los asientos traseros del auto para tomar una siesta. Harley se emocionó con la amorosa acción de su ‘engreído’. No obstante, lo condujo al veterinario para que le curen sus lesiones.

El protagonista de Facebook fue bautizado con el nombre de Rufus y de inmediato se ganó el cariño de los otros integrantes de su reciente familia. Actualmente, el animal se encuentra recuperado.

Rufus se encuentra recuperado y se ganó el cariño de los familiares de sus nuevos dueños. Foto: Upsocl/ Referencial

Este conmovedor hecho se divulgó en diversas páginas en Facebook, donde alcanzó miles de reacciones por parte de los usuarios y se volvió tendencia rápidamente. Además, la pareja recibió las felicitaciones por su buena labor.

