¿Puedes ver los cinco caramelos entre las fichas de póker? El reto visual que pocos superan [FOTOS]

Una curiosa imagen publicada en Facebook presenta un nuevo desafío para entretener a los usuarios. Este reto visual consiste en localizar 5 caramelos dispersados entre varias fichas de póker de diversos colores.

El ‘challenge’ puede parecer sencillo, pero lo cierto es que muy pocos han podido resolverlo, ya que solo cuentan con 20 segundos para localizar los dulces.

Para superar con éxito este divertido juego realizado por Noticieros Televisa, te recomendamos que te concentres antes de empezar y mover tus ojos rápidamente mientras lo realizas. El reto pone a prueba tu agilidad mental y el sentido de tu vista por lo que también ejercitarás tu cerebro.

Tan solo tienes 20 segundos para superar este desafío. Foto: Noticieros Televisa

En caso no hayas podido resolverlo a la primera, te daremos una pista para que lo intentes una vez más: todos los caramelos son del mismo color.

Respuesta

Si has llegado hasta aquí es porque no has podido resolverlo o quieres confirmar tus respuestas. De cualquier forma, esperamos que no hagas trampa e intentes superarlo por tu cuenta.

La respuesta a este reto visual de Facebook puedes encontrarla en nuestra galería de arriba. Desliza hasta la última foto para saber dónde están ocultos los dulces.

