Perro ‘no quiere’ que su dueño haga teletrabajo y tiene curiosa conducta para llamar su atención [VIDEO]

Un video compartido recientemente en TikTok ha generado ternura en miles de usuarios, ya que estas imágenes mostraron la singular escena que protagonizó un perro al ver que su dueño llevaba muchas horas sin prestarle atención por el teletrabajo.

El travieso can no soportó que su amo esté muy atento a su computadora e hizo una ‘travesura’ para llamar su atención. La novia del dueño del can registró el singular momento entre ellos y las imágenes se hicieron virales en países como México, España y Estados Unidos.

Sin lugar a dudas, el aislamiento social generado por la pandemia del coronavirus ha ocasionado que la rutina de las personas cambie de forma brusca. Si bien muchas personas se vieron en la necesidad de acudir a sus centros de labores con todos los protocolos de bioseguridad, existe un grupo de profesionales que pudieron cumplir con sus trabajos desde su casa.

Sin embargo, esto también ha generado todo tipo de curiosas situaciones, las cuales se hacen virales en TikTok y Facebook por su peculiaridad.

Un reciente video de TikTok compartido por el portal Woof Woof mostró el momento exacto en el que un perro se ‘cansó’ de que su dueño trabaje en casa y le ‘exigió’ que deje sus labores para jugar con él y con su peluche favorito.

Como se vio en este video que superó las 380.000 reproducciones en TikTok y Facebook, el animal se paró delante de su dueño, mientras sostenía su juguete favorito, y lo miró fijamente para que este lo observe y deje sus labores pendientes.

La novia del dueño del can comentó en TikTok que su mascota tiene este comportamiento cuando quiere jugar y ve que no le hacen caso. Si deseas ver la escena que hizo este simpático perro, no dudes en revisar el video dejado en la parte baja de esta nota.

