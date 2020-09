Pianista tiene emotiva reacción tras volver a tocar su instrumento gracias a unos guantes biónicos [VIDEO]

En Facebook, Twitter y otras redes sociales, se volvió viral un emotivo video en el que se ve la reacción de João Carlos Martins, un famoso pianista brasileño, luego de que unos guantes biónicos le ayudaran a tocar nuevamente su instrumento tras 20 años.

El famoso pianista no tocaba el piano desde el 2000, año en el que tuvo que dejarlo para dedicarse a ser director debido a una enfermedad degenerativa y una serie de accidentes que no le permitían mover los dedos con normalidad. Martins tocaba el piano ocasionalmente solo con los pulgares y a veces con los índices.

Cuando parecía que el pianista de 80 años no iba a volver a tocar su adorado instrumento, en diciembre del 2019 recibió unos guantes biónicos hechos por el diseñador Ubiratã Bizarro Costa, con los cuales pudo volver a realizar melodías. Pese a esto, apenas los últimos días se volvió viral un video suyo tocando.

En este clip se puede ver cómo João Carlos Martins, con los guantes puestos, toca el piano como en sus mejores épocas y, en simultáneo, mientras escucha la música que él mismo está produciendo comienza a llorar de la emoción.

“Hice los primeros modelos basándome en imágenes de sus manos, pero esos estaban lejos del ideal. Me acerqué al maestro al final de un concierto en mi ciudad, en la región de Sao Paulo. Pronto se dio cuenta de que no funcionarían, pero después me invitó a su casa para desarrollar el proyecto”, cuenta Costa, el creador de los guantes biónicos, para el medio The Associated Press.

Por su parte, Martins explicó que no cree que recupere la velocidad que tenía antes, pues está volviendo a empezar y se siente cómo un niño de ochos años que está aprendiendo.

